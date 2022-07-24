Кто такой продюсер онлайн-курсов, что делает, сколько зарабатывает, востребованность, работа, способы обучения и полезные ссылки

В 2020 году жители России потратили на онлайн-обучение на 20% больше, чем в 2019 году. Дальше этот показатель рос в геометрической прогрессии, и сейчас всевозможные курсы и программы обучения пользуются высокой популярностью. Среди современных пользователей трудно найти тех, кто ни разу не слышал про онлайн-курсы, что уже о многом говорит.

Но кто же стоит за этими курсами? Как и любой продукт, программы обучения разрабатываются людьми, а в случае обширных и серьезных курсов — многочисленной командой. Сфокусируемся на одном специалисте, который стоит во главе разработки образовательной программы в сети, — это продюсер онлайн-курсов.

Также специалиста называют менеджером по созданию или разработке онлайн-курсов, менеджером онлайн-курсов, менеджером e-learning, продюсером онлайн-школы.

Авторы и редакторы Professii-Online подготовили обзор профессии «Продюсер онлайн-курсов». В этом чтиве они (то есть мы) расскажут о профессии, рабочем процессе, заработной плате, востребованности, поиске работы, становлении и методах обучения. Статья поможет понять, что делает продюсер онлайн-курсов, и определить, подходит ли вам эта сфера деятельности.

Кто такой продюсер онлайн-курсов

Профессия продюсера онлайн-курсов молодая, появилась одновременно с увеличением популярности образовательных программ в сети. Онлайн-университеты и digital-агентства ощутили необходимость в специалистах, которые возьмут на себя разработку онлайн-курсов.

И речь идет не о формировании обучающих материалов, а об организации производственного процесса со всеми вытекающими. Это и делает продюсер курсов в онлайне.

Используя более простую формулировку, можно сказать, что продюсер онлайн-курсов — это менеджер проекта, который управляет созданием курса и координирует всех специалистов, участвующих в этом деле.

Чтобы деятельность продюсера была понятна, опишем 4 блока, из которых складывается работа специалиста:

Организационные вопросы. Все, что касается планирования, финансового учета, юридических вопросов. Сопровождение студентов. Непосредственно сервис: общение между саппортом и преподавателем, проведение опросов, проведение дополнительных мероприятий (мастер-классы, вебинары). Производство курсов. Сюда входит создание обширных, маленьких, ознакомительных и дополнительных курсов. Именно продюсер выбирает, кто будет составлять программу обучения, на что именно она будет направлена, каким будет портрет выпускника. Продвижение. Мало того, чтобы курс был классным: его нужно продвигать и продавать. Продюсер работает с отделом продаж, занимается маркетингом и PR-деятельностью.

Каждый из перечисленных процессов описывает, что должен делать и знать продюсер онлайн-курсов в работе. В действительности в 4 блока входит намного больше обязанностей, мы лишь описали их в общих чертах.

Важно понимать, что продюсер знает, как устроен весь организационный процесс курсов. В то же время он не занимается и продажами, и сопровождением, и финансовыми вопросами, и юридическими составляющими разработки курса. Обычно продюсер организует все составляющие своей работы, делегируя полномочия. Вдобавок он работает в области, в которой наиболее компетентен. Например, запускает рекламные кампании.

Эффективность работы продюсера оценивается качеством курса и количеством выпускников. По статистике, курсы заканчивают менее 30% студентов, и, чтобы увеличить этот показатель, продюсер улучшает программу обучения. Например, добавляет индивидуальное сопровождение, выражающееся в проверке домашнего задания в Zoom.

Отличия продюсера курсов от методиста и куратора

В разработке онлайн-курсов участвует множество специалистов. Продюсера чаще всего путают с методистом и куратором. Сразу сообщим, что это три разные профессии.

Методист занимается исключительно образовательным процессом. В частности, он прорабатывает содержание образовательной программы вместе с авторами, преподавателями, компаниями-партнерами. Цель методиста заключается в том, чтобы ученики получили интересный и качественный курс.

Куратор выполняет множество задач, которые относятся к координации и организации образовательного процесса. Он следит за успеваемостью учеников, сопровождает их, может проверять домашние задания (если разбирается в программе обучения).

Продюсер же запускает продукт в виде курса, занимается его ведением, продвижением и улучшением.

Плюсы и минусы профессии

Теперь, когда профессия специалиста по онлайн-образованию понятна, о ней можно составить мнение. Чтобы определить, насколько деятельность подходит конкретно вам, предлагаем ознакомиться с основными достоинствами и недостатками профессии.

Плюсы:

руководящая должность;

разнообразная работа;

количество вакансий увеличивается ежегодно;

заработная плата выше среднего;

профессия всесторонне развивает человека;

после обучения или работы можно запустить собственные онлайн-курсы либо вообще свою онлайн-школу;

деятельность развивает предпринимательские навыки, которые могут быть полезны в будущем.

Минусы:

множество разных направлений в профессии, в которых необходимо отлично разбираться;

ответственность за успешность и эффективность курсов;

требования и обязанности могут кардинально отличаться в зависимости от работодателей, потому что общепринятые стандарты в отрасли еще не образовались.

Работа продюсером онлайн-курсов

Рабочая деятельность продюсера онлайн-курсов состоит из множества процессов. Кроме того, что работа над каждой образовательной программой разная, она еще зависит от работодателя.

Пример процесса разработки онлайн-курса в общих чертах:

Ставится цель. Проводится маркетинговое исследование, выбор актуальных тем, согласование с различными экспертами онлайн-университета. В итоге курс либо утверждается, либо получает отказ. Если курс утверждается, выбирается автор (один или несколько). Можно нанять экспертов, обратиться к компании-партнеру, найти кураторов. Составляется первая версия программы обучения. В работу включается методист, который задает автору курса правильные вопросы и детально прорабатывает с ним образовательный процесс. Формируются домашние задания, подтверждаются навыки, которые студент получит после окончания курса (должны быть актуальны). В итоге программа обучения переходит с первой версии на вторую. Составляется детализированный план запуска курса с утверждением всех финансовых моделей. Начинаются три процесса одновременно: разработка итоговой версии курса, организационная деятельность (стоимость, план продаж), продвижение программы обучения. По окончании всех трех процессов начинается старт продаж. После старта продаж продюсер занимается сопровождением студентов, продолжением продвижения курса и создает дополнительный контент при необходимости (дорабатывает курс).

Чаще всего продюсер онлайн-курсов является специалистом, который работает на компанию и получает ежемесячную заработную плату. Реже встречаются продюсеры-предприниматели, которые сами ищут авторов и предлагают им свои услуги. Такие люди работают на себя и выполняют большую часть задач, но все равно делегируют некоторые полномочия.

Навыки и обязанности продюсера онлайн-курсов

Чтобы понять, чем занимается продюсер онлайн-курсов, нужно знать про навыки, необходимые для профессии и составляющие обязанности специалиста.

Основные три навыка с описанием вытекающих обязанностей:

Коммуникация. Продюсер онлайн-курсов все время общается с людьми: авторами курса, менеджерами авторов, разработчиками, дизайнерами, методистами, специалистами по видеопродакшену, спикерами, кураторами и другими. Все эти люди совершенно разные, и качество коммуникации между ними зависит от работы продюсера. Важно, чтобы вся команда эффективно взаимодействовала, коммуницировала и старалась ради одного общего дела. Планирование. Оперативность и скорость запуска того или иного курса имеет первостепенное значение в современном мире, когда у людей появляются разные потребности и желания ежедневно. В планирование входит понимание сроков, привлечение подрядчиков, распределение денег и прочее. Нужно, чтобы все осуществлялось по плану и было систематично. Импровизация приветствуется только в форс-мажорных ситуациях. Аналитика. Обширный навык, включающий в себя производство курса (сколько времени тратится на запись, на монтаж), сопровождение студентов (сколько времени тратится на домашние задания, сколько времени уходит на прохождение курса), продвижение (маркетинговая аналитика, аналитика отдела продаж), организацию (что делать, если бюджета не хватает или, наоборот, он реализован не весь). В скобках указано по два примера, на самом деле аналитических задач намного больше.

Дополнительно на обязанности влияет место работы. Чтобы не путать дорогих читателей, отдельно перечислим обязанности, встречающиеся в большинстве вакансий:

проведение исследования для оценки уровня спроса определенной образовательной темы;

формирование первичной концепции курса по требованиям заказчика или на основе проведенного исследования;

разработка программ обучения с учетом не только содержания, но и других составляющих (например, дизайн и качество лендинга);

формирование бюджета проекта с учетом всех трат;

выбор всевозможных специалистов, при необходимости поиск и наем подрядчиков;

постановка задач и постоянный контроль их выполнения;

запуск рекламной кампании;

оценка успешности проводимого маркетинга;

решение организационных вопросов;

доработка и дополнение уже запущенных курсов.

Сколько зарабатывает продюсер онлайн-курсов

Тема заработной платы — одна из самых интересных для людей, которые интересуются профессией. Что ж, тогда вам понравится факт, что даже новички могут получать от 75 000 рублей в месяц.

Зарплата бывает и ниже, но чаще всего она именно такая, как озвучено выше. Данный показатель отличный, ибо оплата труда, получается, выше среднего. Кроме того, зарплата продюсера онлайн-курсов бывает больше. Есть даже вакансии от 250 000 рублей, но стоит учитывать, что в таком случае специалист будет нести полную ответственность за продукт.

Данные для нашего исследования были взяты с самого популярного сайта по поиску работы — HeadHunter. Вот ссылка на соответствующую страницу.

Напомним, что точный ответ на вопрос «Сколько получает продюсер онлайн-курсов?» дать нельзя, ибо переменных слишком много. Оплата труда зависит от города, компании, опыта соискателя и прочего.

На полученную прибыль влияет непосредственно деятельность. Создание собственных курсов или запуск онлайн-школ принесут намного больше, чем месячная зарплата. Но и то, и другое потребует гораздо больше времени и вложений.

Востребованность продюсера онлайн-курсов

Тема востребованности профессии неоднозначная. С одной стороны, есть факт — вакансий на сайтах по поиску работы мало. На HeadHunter найдено всего 94 объявления от работодателей на момент написания статьи, вот ссылка на страницу.

В то же время большинство полноценных онлайн-курсов по этой профессии дают возможность стажировки, что впоследствии может привести к устройству на работу.

Также будучи продюсером курсов можно работать в различных сферах:

онлайн-университеты, которых сейчас очень много как по общим направленностям, так и по отдельным отраслям работы;

традиционные вузы, которые переносят часть обучающих программ в онлайн-формат;

digital-агентства;

классические тренинговые школы в офлайне, которые хотят перейти в онлайн;

компании с внутренним обучением, которые хотят вкладываться в свою команду и взращивать топовых специалистов.

И даже это не все. Обучившись на продюсера онлайн-курсов, человек научится большинству навыков, которые нужны project-менеджеру. Поэтому можно попробовать поискать вакансии менеджера проектов, если найти работу по профессии не получается.

Есть и другой путь, в котором специалист сам создает место работы для себя. Мы говорим о создании собственных курсов и/или обучающих платформ.

Где искать работу продюсеру онлайн-курсов

Так как профессия новая, порталов, где можно было бы найти хотя бы 20 вакансий, мало.

Где искать вакансии продюсера онлайн-курсов:

Если профессия осваивалась ради работы на себя, то возникает вопрос: «Как найти клиентов продюсеру онлайн-курсов?» В таком случае рекомендуется следующий алгоритм действий:

Выявить ниши и профессии, курсы по которым сейчас актуальны. Найти специалистов по выявленным профессиям, связаться с ними. Составить несколько курсов по актуальным профессиям. Разместить курсы на различных порталах. Например, на Coursera. Продвигать курсы и ожидать студентов.

Как стать продюсером онлайн-курсов

Чтобы стать продюсером курсов, необходимо пройти обучение. После этого стоит задача устроиться на работу. Лучший сценарий: получить предложение о стажировке после окончания собственного обучения, а затем устроиться на работу туда же. Но далеко не всегда все получается идеально.

Без стажировки есть возможность получить работу стандартным способом: откликаться на вакансии на соответствующих сайтах. Одновременно с этим можно просматривать предложения от работодателей по профессии «project-менеджер».

По большинству требований и обязанностей человек, окончивший обучение на продюсера онлайн-курсов, подойдет на вакансию менеджера проектов. Оставшиеся навыки можно получить самостоятельно онлайн, либо так и написать в сопроводительном письме: «Учился на продюсера и могу первое, второе, третье, а вот по такой-то теме, надеюсь, научите».

Стать продюсером онлайн-курсов проще всего как раз таки project-менеджерам. Ибо образовательный курс — это несколько проектов в одном продукте.

Также специалисты по контент-маркетингу достаточно просто усваивают навыки, необходимые для продюсера курсов. Во многом благодаря опыту работы как с контентом, так и с потребителем.

Ну и в дополнение: профессия подойдет тем, кто занимался обучением в любом виде. Такие люди хорошо знакомы с тем, как проходит образование. И неважно, учили они в онлайне или в офлайне.

Опытные и успешные продюсеры онлайн-курсов впоследствии могут стать предпринимателями или топ-менеджерами. Отработанные навыки в профессии существенно облегчают вход в обе указанные сферы. В частности, продюсер умеет решать всевозможные задачи, даже форс-мажорные ситуации, что важно и для менеджеров топ-уровня, и для предпринимателей.

Если не хочется работать на кого-то, можно запустить собственное агентство или онлайн-школу. Конечно же, помимо опыта продюсера онлайн-курсов для реализации таких наполеоновских планов понадобятся существенные инвестиции.

Обучение на продюсера онлайн-курсов

Есть 3 способа учиться на продюсера онлайн-курсов:

получить высшее образование;

пройти онлайн-курс;

обучиться самостоятельно.

Методы обучения лучше всего комбинировать. Например, во время учебы в вузе дополнительно изучать профессию своими силами.

Вузы

В высших учебных заведениях России нет программ обучения, посвященных профессии продюсера онлайн-курсов. Тем не менее существуют программы в бакалавриате и магистратуре, которые дают знания и навыки, необходимые для профессии.

Ознакомиться с ними и вузами можно на этой странице портала PostupiOnline.

Подходящие программы обучения для будущих продюсеров курсов:

«Информационные технологии в образовании и психологии»;

«Менеджмент в образовании»;

«Информатика и управление цифровизацией в образовании»;

«Педагогический менеджмент»;

«Цифровые образовательные практики и технологии»;

«Технологическое предпринимательство»;

«Педагогический дизайн и анализ образовательных данных»;

«Электронные образовательные технологии»;

«Педагогика и психология высшего образования».

Важно понимать, что вне зависимости от выбранной образовательной программы вуза после окончания обучения придется добирать знания и навыки именно для профессии продюсера онлайн-курсов. Но не стоит расстраиваться, ибо после получения высшего образования этот процесс пройдет проще и не займет много времени.

Курсы

В случае с молодой профессией продюсера онлайн-курсов обучение на них же (на курсах в сети) является отличным способом получить все необходимые знания и навыки. Ведь кто может научить онлайн-образованию лучше, чем сами сервисы, его предоставляющие? 🙂

В число авторов, преподавателей и кураторов входят люди, которые имеют непосредственное отношение к разработке онлайн-курсов. Они дают практические советы и актуальное образование в сфере, которая меняется быстрыми темпами.

Популярные курсы по продюсированию онлайн-обучения:

1. Профессия «Продюсер онлайн-курсов с нуля до PRO» от Skillbox.





Полная образовательная программа от одной из передовых обучающих платформ в России. Подходит менеджерам проектов и продуктов, специалистом из сферы образования, бизнес-тренерам, коучам и тем, кто хочет запустить собственные курсы.

В ходе обучения студент научится управлять разработкой онлайн-курсов, проектировать учебные программы, высчитывать экономику проекта, управлять персоналом, презентовать проекты, продвигать курсы. Skillbox уверен в своей программе, поэтому гарантирует трудоустройство или вернет деньги.

Итоговые проекты курса закрепят полученные знания и навыки на практике. Студент возьмет на себя управление разработкой проекта, создаст паспорт курса, подготовит и проведет публичное выступление перед комиссией. Лучшие ученики пройдут стажировку в Skillbox. Есть рассрочка на 31 месяц и отсрочка первого платежа на 6 месяцев. Продолжительность курса индивидуальна.

Ссылка на курс и подробная информация: https://skillbox.ru/course/profession-producer-online-courses/.

2. Курс «Продюсирование онлайн-курсов» от Skillbox.





Еще одна обучающая программа от Skillbox, на этот раз не такая обширная, как предыдущая. Первое отличие — в отсутствии гарантии трудоустройства. Второе существенное различие заключается в том, что данный курс обучает именно запуску и продюсированию образовательных проектов без рассмотрения дополнительных смежных составляющих работы. Тем не менее по окончании программы студент научится продюсированию.

Курс разработан для начинающих специалистов, блогеров, коучей, бизнес-тренеров, предпринимателей, владельцев онлайн-школ. В нем научат продюсированию курсов, проектированию обучающих программ, расчету экономики, управлению командой, продвижению проектов и работе с отделом продаж.

В качестве диплома будет разработка финансовой модели и плана реализации проекта. Есть рассрочка на 22 месяца. Длительность обучения индивидуальная.

Ссылка на курс и подробная информация: https://skillbox.ru/course/online-course-producer/.

3. Профессия «Менеджмент в онлайн-образовании» от Skillbox.





Более общий курс от Skillbox по сравнению с двумя предыдущими. Посвящен всему, что касается менеджмента в сфере онлайн-образования. Состоит из 5 подкурсов: «Продюсирование онлайн-курсов», «Основы образовательного права», «Методист образовательных программ», «Управление проектами» и «Мастер презентации».

Программа подходит начинающим продюсерам курсов, владельцам онлайн-школ и тем, кто хочет запустить собственный курс. Студента научат разрабатывать программу обучения, запускать курсы в онлайне, улучшать образовательные продукты, руководить проектом, продвигать курсы и выступать на публике.

Итоговые проекты для получения практики: разработка мини-курса из трех занятий с презентацией для жюри, правовой кейс на выбор, публичная презентация. Курс длится 8 месяцев. Есть рассрочка на 34 месяца и отсрочка первого платежа на 3 месяца.

Ссылка на курс и подробная информация: https://skillbox.ru/course/management-online-education/.

4. Курс «Продюсер онлайн-курсов» от «Нетологии».





Программа от «Нетологии», которая известна наивысшим процентом довольных учеников после окончания обучения. Сделана для методистов и кураторов курсов; маркетологов и менеджеров по продажам; продакт- и проджект-менеджеров; всех, кто хочет освоить профессию.

Студент научится подбирать нишу, экспертов и команду для онлайн-школы; разрабатывать концепции онлайн-курсов; создавать воронки и выбирать каналы продвижения; проводить промовебинары для набора участников на платный курс; разбираться в технических и юридических аспектах работы; формировать финансовый план школы и отслеживать результаты.

Курс идет 4 месяца. Во время него будет практика со множеством задач, каждая из которых попадет в портфолио. Например, лендинг курса на Tilda, анализ рынка и конкурентов, сценарий промомероприятий. Есть рассрочка на 12 месяцев.

Ссылка на курс и подробная информация: https://netology.ru/programs/producer-onlain-kursov/.

5. Курс «Система: запуск и продюсирование онлайн-курсов» от «Нетологии».





Курс «Нетологии» формата «Система», в котором собраны все необходимые знания для запуска и долгосрочного развития образовательного проекта. Он подойдет начинающим продюсерам, опытным специалистам, создателям собственных школ.

Образовательная программа научит анализу рынка, формированию уникального преимущества, формированию концепции, разработке курса, созданию команды, формированию инструментов управления, разработке финансового плана, созданию маркетинговой стратегии.

Курс направлен на практику со множеством задач, которые впоследствии попадают в портфолио. Обучение длится 3,5 месяца. Есть рассрочка на 24 месяца.

Ссылка на курс и подробная информация: https://netology.ru/programs/edmarket-onlinecourse-manager.

6. Курс «Продюсер онлайн-курсов» от Eduson Academy.





Eduson Academy — это онлайн-университет профессий, являющийся участником Skolkovo. Программа о продюсировании курсов подойдет преподавателям; тем, кто хочет создать свои курсы; начинающим специалистам.

Ученик освоит такие важные навыки, как проведение конкурентного анализа рынка, поиск целевой аудитории для курса, составление программы курса (педагогический дизайн), работа в популярных редакторах, поиск заказчиков и работа с ними, продвижение и продажи.

В конце курса будет защита дипломного проекта, состоящая из исследования кейсов, разработки лучшего предложения, защиты проекта перед куратором. В итоге студент получит диплом. Есть рассрочка на 12 месяцев. Продолжительность программы индивидуальная.

Ссылка на курс и подробная информация: https://eduson.academy/online-course-creator.

7. Профессия «Продюсер онлайн-курсов» от Interra.





Курс от онлайн-школы современных профессий Interra. Создан для обучения с нуля, для владельцев онлайн-школ и всех, кто хочет продавать свои знания.

В общих чертах студент научится запуску образовательных проектов и созданию инфраструктуры для эффективного прохождения обучения. В конце получит сертификат, удостоверение государственного образца и помощь в стажировке и трудоустройстве.

Есть рассрочка. Первый месяц обучение бесплатное. Продолжительность программы индивидуальная.

Ссылка на курс и подробная информация: https://edu.interra.bz/prodkurs.

Войти в сферу онлайн-образования можно через смежные сферы. Для этого хорошо подойдут дополнительные курсы.

« Старт карьеры в онлайн-образовании » от Skillbox — ознакомительный курс, который открывает студенту возможности карьеры в сфере онлайн-образования, идет 5 дней;

» от Skillbox — ознакомительный курс, который открывает студенту возможности карьеры в сфере онлайн-образования, идет 5 дней; « Инструменты онлайн-образования » от Skillbox — двухмесячный курс, в котором обучают более 20 программам для эффективного образования;

» от Skillbox — двухмесячный курс, в котором обучают более 20 программам для эффективного образования; « Технический администратор онлайн-школ » от «Нетологии» — трехмесячный курс, обучающий техническому администрированию школы в сети;

» от «Нетологии» — трехмесячный курс, обучающий техническому администрированию школы в сети; « Руководитель проектов в онлайн-образовании » от Skillbox — обучение профессии руководителя проектов в онлайн-образовании, благодаря которому студент научится собирать команду, продюсировать курсы и строить финансовую модель;

» от Skillbox — обучение профессии руководителя проектов в онлайн-образовании, благодаря которому студент научится собирать команду, продюсировать курсы и строить финансовую модель; « Проджект-менеджер в онлайн-школе » от «Нетологии» — курс на 2 месяца для будущих project-менеджеров онлайн-школ, обучающий управлению и курированию;

» от «Нетологии» — курс на 2 месяца для будущих project-менеджеров онлайн-школ, обучающий управлению и курированию; « Методический директор онлайн-школы » от «Нетологии» — курс длиной 6 месяцев, посвященный профессии, о создании линеек продуктов и управлении работой команды.

Самостоятельное обучение

Самообучение продюсера онлайн-курсов — это еще один способ обучиться профессии. В данном случае самым трудным будет найти качественные материалы для обучения, что сложно из-за того, что направление молодое и в сети немного бесплатных источников.

Также самообразование требует железной дисциплины и систематичного подхода. Оба этих навыка, которые можно выработать при самостоятельном обучении, как раз пригодятся будущему продюсеру онлайн-курсов.

Если вы выбрали путь самообучения, то собранные нами образовательные материалы будут полезны. Мы постарались указать качественные ссылки, тщательно проверив их содержание.

Материалы для самостоятельного обучения:

Полезные ссылки

Интересные ссылки по теме:

большой вебинар « Кто такой продюсер онлайн-курсов » от Skillbox;

» от Skillbox; статья « Как стать продюсером онлайн-курсов? Реальная история » на EdMarket;

» на EdMarket; статья « Продюсер онлайн-школ. Честные истории провалов и успехов » на Navika;

» на Navika; статья « Что нужно знать об EdTech, если хочешь запустить свой онлайн курс? » на Steppe.

Telegram-каналы:

LX Notes — про создание современного образования;

Digital Learning — про обучение в digital;

— про обучение в digital; « Живое обучение » — принадлежит генеральному директору eLearning center, про индустрию в целом;

» — принадлежит генеральному директору eLearning center, про индустрию в целом; MyOwnConference — про вебинары, их продвижение, сценарии и пр.;

— про вебинары, их продвижение, сценарии и пр.; Learning News — новости про современное образование;

— новости про современное образование; EDUгустация — про вебинары, бесплатные курсы, конференции и другие события в индустрии современного образования;

— про вебинары, бесплатные курсы, конференции и другие события в индустрии современного образования; eLearning school — практические советы и кейсы по онлайн-обучению;

— практические советы и кейсы по онлайн-обучению; « Цифровое образование » — все про электронное обучение;

» — все про электронное обучение; « Тренды образования » — про тренды в российском образовании;

» — про тренды в российском образовании; « Образование, которое мы заслужили » — канал контент-директора онлайн-университета Sky Eng, посвященный миру электронного обучения.

В молодой профессии продюсера онлайн-курсов еще не существует принятых стандартов, а значит, барьеров нет! В том, чтобы стать профессионалом, большое желание существенно повлияет на успех, ибо индустрия нуждается в таких кадрах.

Так что если профессия заинтересовала или хочется создать собственные курсы либо запустить онлайн-школу, рекомендуем не откладывать освоение ремесла в долгий ящик 🙂

Есть вопросы или комментарии? Напишите их в блоке снизу, с удовольствием прочтем и ответим!

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